Украинские пожарные начали работу на юге Франции, где бушуют лесные пожары
Новости — Понедельник, 3 августа 2026, 19:42 —
Группа украинских пожарных в понедельник приступила к работе на юго-западе Франции, где продолжается борьба с масштабными лесными пожарами.
Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".
70 украинских пожарных прибыли на место в департамент Жиронда днем в воскресенье на 15 машинах, из которых 10 – непосредственно пожарные машины. До Франции они добирались 52 часа через Польшу и Германию.
С понедельника, 3 августа, их привлекли к тушению гигантского пожара в регионе, который с 22 июля уже опустошил 42 тысячи гектаров. Украинская команда работала в коммуне Тампль на участке между выгоревшим и живым лесом, предотвращая возобновление и дальнейшее распространение пожара.
Украинские пожарные прибыли на помощь Франции в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, наряду с пожарными многих других стран.
Напомним, 2 июля премьер-министр Франции заявил, что ситуация с пожарами стабилизировалась.