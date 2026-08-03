Украинские пожарные начали работу на юге Франции, где бушуют лесные пожары

Группа украинских пожарных в понедельник приступила к работе на юго-западе Франции, где продолжается борьба с масштабными лесными пожарами.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

70 украинских пожарных прибыли на место в департамент Жиронда днем в воскресенье на 15 машинах, из которых 10 – непосредственно пожарные машины. До Франции они добирались 52 часа через Польшу и Германию.

Romain Perrocheau / AFP

С понедельника, 3 августа, их привлекли к тушению гигантского пожара в регионе, который с 22 июля уже опустошил 42 тысячи гектаров. Украинская команда работала в коммуне Тампль на участке между выгоревшим и живым лесом, предотвращая возобновление и дальнейшее распространение пожара.

Украинские пожарные прибыли на помощь Франции в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, наряду с пожарными многих других стран.

Напомним, 2 июля премьер-министр Франции заявил, что ситуация с пожарами стабилизировалась.