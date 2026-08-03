Українські пожежники почали роботу на півдні Франції, де вирують лісові пожежі

Група українських вогнеборців у понеділок почала роботу на південному заході Франції, де триває боротьба з масштабними лісовими пожежами.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

70 українських пожежників прибули на місце у департамент Жиронда вдень у неділю з 15 машинами, з яких 10 – безпосередньо пожежні машини. До Франції вони добирались 52 години через Польщу та Німеччину.

Romain Perrocheau / AFP

З понеділка 3 серпня їх почали залучати до гасіння велетенської пожежі у регіоні, що з 22 липня спустошила вже 42 тисячі гектарів. Українська команда працювала у комуні Тампль на ділянці між вигорілим і живим лісом, запобігаючи поновленню і подальшому поширенню пожежі.

Українські вогнеборці прибули на допомогу Франції у межах Механізму цивільного захисту ЄС, поруч з пожежниками багатьох інших країн.

Нагадаємо, 2 липня прем'єр-міністр Франції заявив, що ситуація з пожежами стабілізувалася.