Во Франции заявили, что взяли под контроль лесные пожары в стране

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заверил, что ситуация с лесными пожарами в стране в целом "под контролем".

Об этом он сказал в интервью La Tribune Dimanche, передает "Европейская правда".

Глава французского правительства заявил, что ситуация с лесными пожарами в стране в целом находится под контролем, но по-прежнему остается нестабильной.

"В целом, пожары в нашей стране сейчас находятся под контролем, а в департаменте Жиронда ситуация стабилизировалась. Если условия изменятся, мы немедленно возобновим необходимые меры предосторожности", – отметил премьер-министр.

Лекорню объявил, что правительство назначит специального национального координатора. Он будет руководить восстановительными работами в районах, пострадавших от пожаров, которые с начала года уничтожили более 117 000 гектаров леса во Франции.

Премьер-министр также заявил, что поездка на отдых в Жиронду, где уже локализовали мегапожар, является "жестом солидарности".

Напомним, 31 июля украинская пожарная бригада в составе 70 человек отправилась во Францию, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами. Глава МВД Иван Выговский сообщал, что эта поддержка оказывается в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Это впервые в истории Украина использовала Механизм гражданской защиты ЕС в статусе поставщика помощи.