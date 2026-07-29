На помощь французским пожарным прибыли вертолеты из Чехии и Словакии

Специализированные вертолеты из Чехии и Словакии приступили к работе бок о бок с французскими пожарными в южном департаменте Вар.

Об этом сообщили в местной префектуре, пишет "Европейская правда".

29 июля в префектуре французского департамента Вар недалеко от Марселя и Канн, где продолжаются лесные пожары, объявили, что на помощь местным пожарным прибыли спецвертолеты из Чехии и Словакии.

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🚁Les pilotes slovaques et tchèques avec leurs hélicoptères bombardiers d’eau sont arrivés dans le #Var !



✅Basés au Luc-en-Provence, ils ont participé ce matin au briefing opérationnel avec les militaires de la base du… pic.twitter.com/QQDznsXWLP – Préfet du Var (@Prefet83) July 29, 2026

Помощь поступила в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, об активации которого Франция и Испания обратились на прошлой неделе.

Утром прибывшие пилоты присоединились к координационному совещанию, а днём уже выполнили первые сбросы воды над зоной пожара.

Самая сложная ситуация с пожарами во Франции – в юго-западном департаменте Жиронда. По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.

Свою помощь Франции в борьбе со стихийным бедствием предложила также Украина, Литва готовится отправить группу своих пожарных.

В Испанию на месяц отправятся более сотни пожарных из Польши.