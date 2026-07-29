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На помощь французским пожарным прибыли вертолеты из Чехии и Словакии

Новости — Среда, 29 июля 2026, 16:58 — Мария Емец

Специализированные вертолеты из Чехии и Словакии приступили к работе бок о бок с французскими пожарными в южном департаменте Вар.

Об этом сообщили в местной префектуре, пишет "Европейская правда".

29 июля в префектуре французского департамента Вар недалеко от Марселя и Канн, где продолжаются лесные пожары, объявили, что на помощь местным пожарным прибыли спецвертолеты из Чехии и Словакии.

Помощь поступила в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, об активации которого Франция и Испания обратились на прошлой неделе.

Утром прибывшие пилоты присоединились к координационному совещанию, а днём уже выполнили первые сбросы воды над зоной пожара.

Самая сложная ситуация с пожарами во Франции – в юго-западном департаменте Жиронда. По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.

Свою помощь Франции в борьбе со стихийным бедствием предложила также Украина, Литва готовится отправить группу своих пожарных.

В Испанию на месяц отправятся более сотни пожарных из Польши.

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Франция Чехия Словакия стихийные бедствия
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