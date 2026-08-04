Испания заявила, что 70 тысяч мигрантов вернулись из Сеуты в Марокко

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, сколько мигрантов вернулись из испанского анклава в Африке в Марокко.

Об этом он заявил во время общения с СМИ во вторник, 4 августа, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

По словам Гранде-Марласки, 70 тысяч мигрантов из 72 тысяч вернулись из Сеуты в Марокко.

Он отметил, что все страны проявили "конструктивный подход" и высоко оценили оперативную реакцию Испании.

"Испания сейчас решает вопрос о статусе остальных лиц, и те, кто не имеет права оставаться в стране, будут возвращены в Марокко", – сказал он.

На прошлой неделе десятки тысяч мигрантов, некоторые из них – вплавь, пересекли границу с Марокко в соседний испанский город Сеута. Глава МИД Испании заверил, что из Сеуты вернут всех мигрантов "до последнего".

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