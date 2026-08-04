Іспанія заявила, що 70 тисяч мігрантів повернулися із Сеути до Марокко

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка розповів, скільки мігрантів повернулися з іспанського анклаву в Африці до Марокко.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у вівторок, 4 серпня, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

За словами Гранде-Марласка, 70 тисяч мігрантів із 72 тисяч повернулися із Сеути до Марокко.

Він зазначив, що всі країни проявили "конструктивний підхід" і високо оцінили оперативну реакцію Іспанії.

"Іспанія зараз розв'язує питання щодо статусу решти осіб, і ті, хто не має права залишатися в країні, будуть повернуті до Марокко", – сказав він.

Минулого тижня десятки тисяч мігрантів, деякі з них – плавом, перетнули кордон з Марокко до сусіднього іспанського міста Сеута. Глава МЗС Іспанії запевнив, що із Сеути повернуть усіх мігрантів "до останнього".

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