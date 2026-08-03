Глава МИД Испании заверил, что из Сеуты вернут всех мигрантов "до последнего"

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что те мигранты, которые заполонили испанскую Сеуту, "до последнего" вернутся в Марокко.

Заявление главы испанского внешнеполитического ведомства приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Альбарес рассказал, что почти все, кто на прошлой неделе незаконно проник в испанский анклав в Африке, уже покинули его.

"Подавляющее большинство тех, кто проник на территорию, уже вернулись в Марокко. До последнего из них все вернутся", – заявил министр.

Он также раскритиковал позицию Италии, которая ужесточила определенные меры пограничного контроля в отношении граждан стран, не входящих в ЕС, прибывающих из Испании.

"Были государства, которые не оправдали ожиданий, правительства, которые не оправдали ожиданий. Итальянское правительство было одним из них", – сказал Альбарес.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее заявлял, что через Италию, Грецию и Западные Балканы происходит больше случаев несанкционированного въезда, чем через Испанию. Альбарес разделил эту позицию.

"Сеута и Мелилья никогда, ни разу не представляли угрозы целостности Шенгенской зоны. Однако я видел, как такие угрозы и проницаемость влияют на Шенгенскую зону в других частях Европы. Мы были свидетелями этого риска, и Испания всегда проявляла солидарность", – подчеркнул он.

В этом контексте Альбарес также упомянул Италию, отметив, что она "не справляется" с миграционными кризисами на Лампедузе – средиземноморском острове, который служит общим пунктом въезда для мигрантов из Северной Африки.

Альбарес подчеркнул, что Европе сейчас следует объединиться, а не воевать.

"Именно сейчас я требую и призываю к единству – единству всех политических сил в отношении двух испанских городов Сеуты и Мелильи, а также единству всех европейцев в отношении двух европейских городов Сеуты и Мелильи", – подчеркнул глава МИД Испании.

По оценкам властей Испании, в Сеуту в последние дни июля незаконно проникли десятки тысяч мигрантов. 31 июля испанские власти сообщили, что большинство мигрантов уже возвращены в Марокко.

22 страны ЕС обратились к руководству блока с требованием немедленного и скоординированного европейского ответа на события в испанском анклаве Сеута.

В связи с кризисом в Сеуте Ирландия созвала заседание Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел на вторник, 4 августа.

Подробнее читайте в статье: Атака на Испанию в Африке и в ЕС: как Мадрид рискует Шенгеном из-за 50 тысяч мигрантов.