В посольстве показали, как французы благодарят украинских пожарных
Новости — Среда, 5 августа 2026, 09:32 —
В посольстве Украины во Франции опубликовали подборку кадров, на которых видно, как французы в департаменте Жиронда, уже две недели страдающем от лесных пожаров, встречают украинских пожарных.
Как сообщает "Европейская правда", видео разместили на страницах посольства Украины во Франции, а также ГСЧС Украины.
В украинской дипмиссии напомнили, что на помощь французским пожарным в юго-западном департаменте Жиронда прибыли 70 украинских пожарных с 15 единицами техники.
На видео видно, как люди у дороги жестами приветствуют украинских спасателей, выходят с плакатами "Спасибо" и подходят поздороваться с ними.
"Украина никогда не забудет неизменную поддержку Франции с начала полномасштабного вторжения России и сегодня стоит плечом к плечу с французским народом", – отметили в посольстве.
Как сообщалось, украинская команда пожарных прибыла в Жиронду в воскресенье, после 52 часов в пути через всю Европу, а с понедельника начала работать бок о бок с французскими пожарными. Поддержка была оказана в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
Напомним, 2 июля премьер-министр Франции заявил, что ситуация с пожарами стабилизировалась.