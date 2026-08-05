В посольстве показали, как французы благодарят украинских пожарных

В посольстве Украины во Франции опубликовали подборку кадров, на которых видно, как французы в департаменте Жиронда, уже две недели страдающем от лесных пожаров, встречают украинских пожарных.

Как сообщает "Европейская правда", видео разместили на страницах посольства Украины во Франции, а также ГСЧС Украины.

В украинской дипмиссии напомнили, что на помощь французским пожарным в юго-западном департаменте Жиронда прибыли 70 украинских пожарных с 15 единицами техники.

На видео видно, как люди у дороги жестами приветствуют украинских спасателей, выходят с плакатами "Спасибо" и подходят поздороваться с ними.

"Украина никогда не забудет неизменную поддержку Франции с начала полномасштабного вторжения России и сегодня стоит плечом к плечу с французским народом", – отметили в посольстве.

Как сообщалось, украинская команда пожарных прибыла в Жиронду в воскресенье, после 52 часов в пути через всю Европу, а с понедельника начала работать бок о бок с французскими пожарными. Поддержка была оказана в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Напомним, 2 июля премьер-министр Франции заявил, что ситуация с пожарами стабилизировалась.