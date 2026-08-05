У посольстві показали, як французи дякують українським пожежникам 

У посольстві України у Франції опублікували підбірку кадрів, як французи у департаменті Жиронда, що два тижні потерпає від лісових пожеж, зустрічають українських вогнеборців.

Як повідомляє "Європейська правда", відео розмістили на сторінках посольства України у Франції, а також ДСНС України.

В українській дипмісії нагадали, що на допомогу французьким пожежникам у південно-західному департаменті Жиронда прибули 70 українських вогнеборців з 15 одиницями техніки.

На відео можна бачити, як люди при дорозі жестами вітають українських рятувальників, виходять з плакатами "Дякую" та підходять привітатися з ними.

"Україна ніколи не забуде незмінну підтримку Франції від початку повномасштабного вторгнення Росії, і сьогодні стоїть поруч з французьким народом", – зазначили у посольстві.

Як повідомляли, українська команда пожежників прибула до Жиронди в неділю, після 52 годин у дорозі через всю Європу, а з понеділка почала працювати поруч з французькими вогнеборцями. Підтримку надіслали у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Нагадаємо, 2 липня прем'єр-міністр Франції заявив, що ситуація з пожежами стабілізувалася.