Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига напомнил о необходимости оказывать давление на Россию с помощью санкций на фоне новой массированной атаки по Киевской области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал у себя в Х.

Сибига напомнил, что за ночь Россия атаковала Киев и область более чем двумя десятками баллистических ракет, убив по меньшей мере 17 и ранив более 40 человек.

"У российских ударов нет отпусков, поэтому не может быть пауз в поддержке Украины со стороны партнеров и давлении на агрессора. Каждая ракета-перехватчик имеет значение. Это инструменты, спасающие жизни, и я в очередной раз призываю всех партнеров ускорить принятие всех соответствующих решений", – подчеркнул он.

Сибига также подчеркнул необходимость лишить Россию возможности производить баллистические ракеты.

"В этой связи дополнительные жесткие санкции крайне важны и неотложны", – добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

В этом контексте он также предостерег "от любого ошибочного морального приравнивания агрессора и защищающегося государства".

"Российские атаки не могут быть оправданы ничем, включая любые действия Украины. При этом Украина имеет полное право наносить удары по легитимным военным целям в России в рамках самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН", – резюмировал Сибига.

В ночь на 5 августа Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киевскую область с применением баллистических ракет и ударных беспилотников.

По последним данным, в результате атаки погибли 17 человек, ещё 44 пострадали.