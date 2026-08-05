Сибіга нагадав про потребу чинити тиск на РФ на тлі масованого удару по Київській області

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга нагадав про необхідність чинити тиск на Росію за допомогою санкцій на тлі нової масованої атаки на Київську область.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у себе в Х.

Сибіга нагадав, що за ніч Росія атакувала Київ та область понад двома десятками балістичних ракет, убивши щонайменше 17 і поранивши понад 40 людей.

"Російські удари не мають відпусток, тож не може бути пауз у підтримці України з боку партнерів та тиску на агресора. Кожна ракета-перехоплювач має значення. Це інструменти, що рятують життя, і я вкотре закликаю всіх партнерів прискорити ухвалення всіх відповідних рішень", – підкреслив він.

Сибіга також наголосив на необхідності позбавити Росію можливостей виробляти балістичні ракети.

"У цьому звʼязку додаткові жорсткі санкції – критичні та невідкладні", – додав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

У цьому контексті він також застеріг "від будь-якого хибного морального прирівнювання агресора та держави, що захищається".

"Російські атаки не можуть виправдовуватися нічим, включно з будь-якими діями України. Натомість Україна має повне право завдавати ударів по легітимних військових цілях у Росії у межах самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН", – резюмував Сибіга.

У ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київську область із застосуванням балістичних ракет та ударних безпілотників.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули 17 людей, ще 44 постраждали.