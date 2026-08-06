В Киев прибыл глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг, 6 августа, прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана в Х, сообщает "Европейская правда".

На железнодорожном вокзале в Киеве Байрамова встречал глава украинского МИД Андрей Сибига.

В рамках визита запланирована двусторонняя встреча с Сибигой. Кроме того, предусмотрены переговоры Байрамова с другими официальными лицами.

В апреле президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках его визита в Азербайджан было подписано шесть двусторонних документов.

После визита Зеленского Азербайджан передал Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи.