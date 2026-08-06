До Києва прибув глава МЗС Азербайджану
Новини — Четвер, 6 серпня 2026, 09:13 —
Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов у четвер, 6 серпня, прибув з візитом до України.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Азербайджану в Х, інформує "Європейська правда".
На залізничному вокзалі у Києві Байрамова зустрічав глава українського МЗС Андрій Сибіга.
У рамках візиту запланована двостороння зустріч із Сибігою. Крім того, передбачені переговори Байрамова з іншими офіційними особами.
У квітні президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках його візиту до Азербайджану було підписано шість двосторонніх документів.
Після візиту Зеленського Азербайджан передав Україні п’ять пасажирських автобусів як гуманітарну допомогу.
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