До Києва прибув глава МЗС Азербайджану

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов у четвер, 6 серпня, прибув з візитом до України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Азербайджану в Х, інформує "Європейська правда".

На залізничному вокзалі у Києві Байрамова зустрічав глава українського МЗС Андрій Сибіга.

У рамках візиту запланована двостороння зустріч із Сибігою. Крім того, передбачені переговори Байрамова з іншими офіційними особами.

У квітні президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках його візиту до Азербайджану було підписано шість двосторонніх документів.

Після візиту Зеленського Азербайджан передав Україні п’ять пасажирських автобусів як гуманітарну допомогу.