Зеленський: в Азербайджані ми підписали 6 документів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках його візиту до Азербайджану було підписано 6 двосторонніх документів.

Про це, як пише "Європейська правда", президент повідомив на пресконференції після зустрічі з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим.

"Ми сьогодні підписали 6 документів. Деталями наші команди обов’язково пізніше поділяться. Це різні напрямки", – зауважив президент.

При цьому Зеленський наголосив, що сьогодні напрямком номер один є безпека і оборонно-промисловий комплекс. "Україна продемонструвала стійкість протягом цієї війни і сьогодні ділиться своїм досвідом", – сказав він.

Зеленський нагадав, що сьогодні провів зустріч з українськими експертами, які допомагають захищати небо в Азербайджані.

"Безумовно, ми будемо розвивати наше співробітництво, копродакшин. Це дуже важливі напрямки, які точно збільшать і безпеку наших країн, наших народів, і товарообіг, який ми дійсно дуже хочемо збільшити", – акцентував глава держави.

Зеленський також подякував Азербайджану за енергетичну підтримку впродовж важкої зими. Він підкреслив, що зараз йдеться про продовження цих ініціатив.

Володимир Зеленський у суботу прибув в Азербайджан для зустрічі з його лідером Ільхамом Алієвим.