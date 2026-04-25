Азербайджан подарував Україні 5 пасажирських автобусів

Під час візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Азербайджану ця країна передала Україні п’ять пасажирських автобусів як гуманітарну допомогу.

Про це у соцмережі Х повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Міністр опублікував фото подарованих Азербайджаном автобусів.

During this visit, Azerbaijan has provided five passenger buses to Ukraine as humanitarian assistance for the needs of our communities.



Since 2022, Azerbaijan has repeatedly made its contribution to supporting the Ukrainian people. In particular, it has provided more than $45… pic.twitter.com/kcDcnfzRTK – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 25, 2026

"З 2022 року Азербайджан неодноразово робив свій внесок у підтримку українського народу. Зокрема, країна надала гуманітарну допомогу на суму понад 45 мільйонів доларів, що включала потужні генератори, трансформатори та критично важливе обладнання, яке допомагає підтримувати роботу нашої енергетичної системи в умовах постійних атак", – повідомив також Сибіга.

Також він подякував за підтримку українських дітей: понад 500 дітей взяли участь у реабілітаційних програмах на території Азербайджану.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках його візиту до Азербайджану 25 квітня було підписано 6 двосторонніх документів.

Також Зеленський заявив, що Україна готова до чергового раунду мирних перемовин з РФ у тристоронньому форматі на території Азербайджану.