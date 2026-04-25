Азербайджан подарував Україні 5 пасажирських автобусів

Новини — Субота, 25 квітня 2026, 18:39 — Христина Бондарєва

Під час візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Азербайджану ця країна передала Україні п’ять пасажирських автобусів як гуманітарну допомогу.

Про це у соцмережі Х повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Міністр опублікував фото подарованих Азербайджаном автобусів.

"З 2022 року Азербайджан неодноразово робив свій внесок у підтримку українського народу. Зокрема, країна надала гуманітарну допомогу на суму понад 45 мільйонів доларів, що включала потужні генератори, трансформатори та критично важливе обладнання, яке допомагає підтримувати роботу нашої енергетичної системи в умовах постійних атак", – повідомив також Сибіга.

Також він подякував за підтримку українських дітей: понад 500 дітей взяли участь у реабілітаційних програмах на території Азербайджану.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках його візиту до Азербайджану 25 квітня було підписано 6 двосторонніх документів.

Також  Зеленський заявив, що Україна готова до чергового раунду мирних перемовин з РФ у тристоронньому форматі на території Азербайджану.

