В Германии будут производить детали для АЭС в сотрудничестве с "Росатомом"

Министерство окружающей среды немецкой земли Нижняя Саксония выдало разрешение заводу в Лингене на производство топливных сборок по российскому образцу.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

Их планируется выпускать на предприятии Advanced Nuclear Fuels (ANF), дочерней компании французского концерна Framatome, в сотрудничестве с российской госкорпорацией "Росатом".

ANF подала заявку на это еще в 2022 году. При этом в Германии резкую критику вызвало то, что в стране планируется сотрудничество с российской государственной корпорацией, несмотря на санкции ЕС.

К тому же федеральное правительство обвиняет Кремль в том, что он организует против ФРГ гибридные атаки с применением саботажа, шпионажа и фейковых новостей.

Федеральное министерство окружающей среды заявило, что критически относится к сотрудничеству с российской госкорпорацией.

"Соответствующим инструментом для реагирования на это является не атомное право, а общеевропейские санкции, которые распространялись бы и на ядерный сектор", – отметили в ведомстве.

Проект касается шестигранных топливных сборок, которые используются только на атомных электростанциях советской конструкции. Такие АЭС, как и раньше, работают в нескольких странах Восточной Европы и в Финляндии.

По данным министерства окружающей среды Нижней Саксонии, заявка ANF была одобрена после "всесторонних проверок" и консультаций с федеральными ведомствами.

Земельный министр окружающей среды, член партии "Союз 90/Зеленые" Кристиан Майер, еще ранее называл такое решение "в корне неправильным".

Кроме того, против соглашения с Россией выступают также общественные инициативы и экологические организации.

Для производства топлива необходимо участие российских экспертов, что усиливает опасения относительно национальной и общеевропейской безопасности. Министерство в Ганновере подчеркивает, что в случае возникновения новых рисков, особенно в сфере национальной безопасности, разрешение может быть пересмотрено.

Напомним, ряд украинских и европейских высокопоставленных чиновников регулярно призывают ЕС ввести санкции против "Росатома".

В частности, 13 июля глава МИД Украины Андрей Сибига вместе с европейскими коллегами обсудил дальнейшие санкционные меры против РФ, в том числе ограничения в отношении "Росатома" и "Роскосмоса", отключение "Газпромбанка" от системы SWIFT и запрет на транспортные системы, задействованные в российских поставках СПГ.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа выступил за то, чтобы новые ограничения охватывали российский энергетический сектор, в частности компанию "Росатом".