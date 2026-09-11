В Германии экоактивисты подают в суд из-за проекта, связанного с "Росатомом"

Немецкая экологическая группа BUND Niedersachsen подала иск против федеральной земли Нижняя Саксония с целью отмены разрешения на расширение завода по производству ядерного топлива в Лингене в рамках проекта, связанного с российской компанией "Росатом".

Об этом группа сообщила на своём сайте, передаёт "Европейская правда".

В иске оспаривается разрешение, выданное региональными властями Нижней Саксонии дочерней компании французской Framatome на производство ядерных топливных стержней в городе Лингене по лицензиям "Росатома".

Министерство охраны окружающей среды Нижней Саксонии, руководствуясь рекомендациями федерального профильного министерства, выдало разрешение, заявив, что правовых оснований для отказа не было.

BUND совместно с антиядерной организацией .ausgestrahlt заявила, что разрешение было выдано в результате процедурных ошибок и что оно будет представлять угрозу безопасности из-за участия в проекте российской государственной компании.

В своей жалобе, поданной в высший административный суд земли в Люнебурге, группа утверждает, что экологическая экспертиза основывалась на устаревших документах, а участие "Росатома" не было полностью раскрыто в представленных материалах.

Активисты выразили обеспокоенность рисками для безопасности, которые несет с собой такое сотрудничество, особенно на фоне российских гибридных атак против Германии.

"Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины, а в Германии множатся опасные попытки диверсий. Однако пока Европейский Союз пытается остановить российский "теневой флот", российская государственная корпорация "Росатом" одновременно получает доступ к критической инфраструктуре в Лингене. Это усиливает интересы и влияние России в Германии и Европе", – отметил председатель BUND Олаф Бандт.

Завод по производству ядерного топлива в Лингене эксплуатируется компанией ANF, которая является дочерней компанией французской Framatome GmbH. Завод работает уже более 45 лет, и в последние годы на нём были зафиксированы многочисленные нарушения. Согласно полученному разрешению, благодаря сотрудничеству с "Росатомом" предприятие планирует расширить производство.

Компания ANF подала заявку на производство ядерных топливных элементов шестиугольной формы для реакторов российской конструкции. Реакторы типа ВВЭР эксплуатируются, в частности, в пяти восточноевропейских государствах-членах ЕС. Долгое время из-за особой шестиугольной конструкции топливных элементов их поставляли исключительно из России. Благодаря франко-российскому сотрудничеству топливные элементы для восточноевропейских АЭС будут изготавливаться в Лингене.

Напомним, в июле Министерство окружающей среды немецкой земли Нижняя Саксония выдало разрешение заводу в Лингене на производство топливных сборок по российскому образцу.

Подробнее об этом читайте в статье Пространство для новых российских диверсий. Игнорирует ли Германия риски сотрудничества с "Росатомом".