СМИ: США могли направить ракету по девичьей школе в Иране из-за устаревших данных об объекте

Трагедия с гибелью более 170 человек в девичьей школе в иранском городе Минаб, вероятно, произошла в результате использования США устаревших разведданных – со времени, когда здание еще входило в инфраструктуру военного объекта.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Два информированных источника в общении с агентством сообщили, что удар по школе в Минабе, похоже, является трагической ошибкой из-за использования устаревших данных о назначении объекта.

Один из собеседников высказал предположение, что ответственные за целеуказание использовали устаревшие разведданные, и так школа оказалась в списке целей. Второй собеседник подтвердил, что ошибка, похоже, произошла из-за использования устаревших данных.

Неизвестно, были ли еще какие-то факторы, которые привели к ошибочному решению.

Перед этим Reuters узнало, что внутреннее расследование считает, что удар был нанесен американскими силами. Эксперты по системам вооружения сходятся во мнении, что ракета, которая заходит на объект, почти наверняка является американской Tomahawk. Публично в Пентагоне отказываются что-либо подтверждать и подчеркивают, что расследование все еще продолжается.

Удар по школе в Минабе произошел в первый день операции, 28 февраля. Там погибли 168 учениц и 14 преподавателей. Здание школы примыкает к комплексу объектов КВИР и в прошлом входило в его инфраструктуру.

CNN ранее на основе спутниковых снимков, совокупности всех заявлений, видео с геолокацией и комментариев экспертов пришли к выводу, что попадание по школе произошло примерно в то же время, что и американский удар по соседним объектам КВИР.

Дональд Трамп сначала заявил в публичных комментариях, что за трагедию ответственен Иран, но затем признал, что не имеет достаточной информации об ударе и согласится с результатами расследования, которое ведет Пентагон.

