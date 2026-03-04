Пентагон выясняет обстоятельства удара по девичьей школе в Иране с более 160 погибшими

США выясняют обстоятельства попадания по общеобразовательной девичьей школе на юге Ирана, в результате которого, по утверждениям Тегерана, погибли более 160 человек.

Как сообщает CNN, пишет "Европейская правда", об этом в общении с репортерами сказал глава Пентагона Пит Гегсет.

Гегсет заверил, что Соединенные Штаты в рамках операции не могли сознательно нанести такой удар, и выясняют, что на самом деле произошло.

"Из того, что я могу сказать – мы это расследуем", – сказал Гегсет на вопрос о том, что администрации известно о трагедии.

"Конечно, мы никогда не бьем по гражданским целям. Но мы сейчас расследуем это", – добавил он.

В Тегеране заявили, что в результате удара по девичьей школе в городе Минаб 28 февраля погибли более 160 человек, в основном ученицы начальных и средних классов. Al Jazeera пишут, что в заведении вероятно учились дочери преимущественно военных из рядов Корпуса стражей исламской революции. Рядом расположен военный объект, и в прошлом это помещение было частью его инфраструктуры.

Напомним, военные США во вторник отчитались о поражении более 1700 целей в Иране со времени начала операции 28 февраля.

Глава Пентагона заявил, что США планируют менее чем за неделю получить контроль над воздушным пространством Ирана.