Как в Грузии приступили к окончательному запрету оппозиции и к каким последствиям это приведет

Правящая партия "Грузинская мечта" через Конституционный суд добивается запрета всех ключевых прозападных оппозиционных партий.

А в сочетании с отказом регистрировать новые партии это может привести к ситуации, когда смена власти демократическим путем станет просто невозможной.

Возможный запрет, решение по которому ожидается в ближайшие месяцы, может стать точкой невозврата в отношениях Грузии и ЕС.

О новом этапе "закручивания гаек" в Грузии – в статье Юрия Панченко и Амирана Хевцуриани Грузия без оппозиции: как Тбилиси идет на окончательный разрыв с ЕС и нарвется ли на санкции. Далее – краткое изложение статьи.

После длительных массовых протестов в ноябре-декабре 2024 года власти Грузии решили перейти в контрнаступление – успешно нейтрализовав гражданский сектор, они обратили внимание на оппозиционные партии, стоявшие за этими протестами.

Согласно иску, поданному в Конституционный суд, отказ признавать легитимность избранного парламента Грузии с самого начала расценивается как саботаж против грузинского государства. Также оппозиции предъявляют претензии в связи с призывами к странам ЕС и США ввести санкции против грузинского государства и властей.

Менее чем за 11 месяцев правящая команда подготовила три иска и трижды обратилась в Конституционный суд.

С каждым новым иском список партий, подлежащих запрету, расширялся.

Речь идет о попытке одним махом запретить все ключевые оппозиционные силы Грузии.

Авторы исков намеренно не включили "небольшие партии" в список, хотя их также относят к радикальной оппозиции. По их мнению, запрещать партии, которые "в настоящее время не оказывают существенного влияния на политику и не имеют реальных перспектив преодолеть избирательный барьер", нецелесообразно.

В целом политические силы, которые "Грузинская мечта" требует признать неконституционными, на парламентских выборах 2024 года получили почти 39% голосов избирателей – и это по явно заниженным официальным данным.

Несмотря на то, что в демократических странах трудно найти прецедент одновременного запрета пяти партий, похоже, у грузинских властей это обстоятельство не вызывает особого беспокойства. Более того, во властной команде рассчитывают завершить этот процесс до конца января следующего года.

Иски основываются преимущественно на заключении временной парламентской следственной комиссии, известной по имени её руководительницы как "комиссия Цулукиани".

Если оппозиционные партии будут запрещены, это станет беспрецедентным событием для Грузии.

Запрет оппозиционных партий неожиданно столкнулся с серьезной проблемой.

Судья Манана Кобахидзе, которая должна была вести это дело, сначала заявила самоотвод, а когда ей отказали – решила сложить полномочия судьи Конституционного суда. Занять вакантное место должен был Темур Гогохия, однако он оперативно снял свою кандидатуру.

Такие добровольные увольнения – крайне редкое явление для Грузии. Особенно когда речь идет о высокопоставленных чиновниках.

Очевидно, причиной этих решений стал страх попасть под действие западных санкций. А также – отсутствие сомнений в том, что такие санкции непременно будут применены.

Призыв к введению санкций против руководства Грузии в случае запрета оппозиционных партий содержится в принятой 8 октября резолюции Европарламента.

И хотя в ЕС до сих пор избегали таких шагов в отношении Грузии, беспрецедентный запрет может оказаться последней каплей.

Подробнее – Юрий Панченко и Амиран Хевцуриани Грузия без оппозиции: как Тбилиси идет на окончательный разрыв с ЕС и нарвется ли на санкции.