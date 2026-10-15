Грузия без оппозиции: как Тбилиси идет на окончательный разрыв с ЕС и нарвется ли на санкции

"Закручивание гаек" в Грузии переходит на новый этап.

Правящая партия "Грузинская мечта" через Конституционный суд добивается запрета всех ключевых прозападных оппозиционных партий.

А вместе с отказом регистрировать новые партии, это может привести к ситуации, когда смена власти демократическим путем будет просто невозможна.

Возможный запрет, принятие решения по которому ожидается в ближайшие месяцы, может стать точкой невозврата в отношениях Грузии и ЕС.

Не случайно судья, которая должна была вести это дело, сначала взяла самоотвод, а когда ей отказали – предпочла сложить с себя полномочия судьи Конституционного суда перспективе попасть под западные санкции.

Оппозиция под угрозой запрета

Уже почти год одним из главных вопросов грузинской политической повестки остается запрет политических партий.

Признание оппозиционных партий неконституционными и их запрет были предвыборным обещанием основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Еще перед парламентскими выборами 2024 года он объявил о намерении расчистить политическое поле для новых политических сил.

По его аргументации, пока на политической арене остаются партии, "одержимые радикализмом", страна не сможет обрести устойчивое спокойствие и стабильность.

После продолжительных массовых протестов ноября–декабря 2024 года власти решили перейти в контрнаступление – успешно нейтрализовав гражданский сектор, они обратили внимание на оппозиционные партии, стоявшие за этими протестами.

Согласно иску, поданному в Конституционный суд, отказ признавать легитимность избранного парламента Грузии изначально расценивается как саботаж против грузинского государства. Также оппозиции предъявляются претензии в связи с призывами к странам ЕС и США ввести санкции против грузинского государства и властей.

Менее чем за 11 месяцев правящая команда подготовила три иска и трижды обратилась в Конституционный суд.

С каждым новым иском список партий, подлежащих запрету, расширялся.

Первый иск поступил в Конституционный суд в октябре 2025 года. Он был направлен на признание неконституционными и запрет "Единого национального движения" (основателем и почетным главой которого является экс-президент Михеил Саакашвили), а также "Коалиции за перемены" и "Сильной Грузии – Лело".

В апреле 2026 года иск был обновлен, и в список добавили партию "Федералисты".

Все эти политические силы в "Грузинской мечте" называют "коллективной партией Саакашвили", тем самым стремясь показать, что запрет на самом деле касается лишь одной политической силы, хоть и разделенный на несколько организаций.

Однако уже совсем недавно – 21 сентября – в Конституционный суд поступил еще один обновленный иск – теперь с требованием запретить партию "За Грузию". Речь идет о политической силе экс-премьера Георгия Гахария, который руководил правительством, сформированным "Грузинской мечтой".

"Поскольку целью деятельности вышеупомянутых политических партий является свержение конституционного строя Грузии и его насильственное изменение, посягательство на независимость страны и нарушение её территориальной целостности, просим признать деятельность следующих политических партий неконституционной, запретить эти партии и аннулировать их регистрацию", – такая формулировка требований остается неизменной как в первоначальном, так и во всех последующих обновленных исках.

Критерии запрета

Речь идет о попытке одним махом запретить все ключевые оппозиционные силы Грузии.

Суммарно политические силы, которые "Грузинская мечта" требует признать неконституционными, на парламентских выборах 2024 года получили почти 39% голосов избирателей – и это по явно заниженным официальным данным.

Несмотря на то, что в демократических странах трудно найти прецедент одновременного запрета пяти партий, похоже, среди грузинских властей это обстоятельство не вызывает особого беспокойства. Более того, в правящей команде рассчитывают завершить этот процесс к концу января следующего года.

Показательный момент – поданные в Конституционный суд иски базируются также на ряде обвинений, которые до сих пор не подтверждены судебными решениями.

Впрочем, грузинские власти это не останавливает – иски опираются преимущественно на заключение временной парламентской следственной комиссии, известной по имени ее руководительницы как "комиссия Цулукиани".

При этом, помимо непризнания результатов выборов 2024 года, у "Грузинской мечты" есть еще один критерий к отбору партий, которые необходимо запретить.

Он заключается в степени их политического влияния.

Авторы исков считают, что "небольшие партии" намеренно не включены в список, хотя их также относят к радикальной оппозиции. По их мнению, запрещать партии, которые "в настоящее время не оказывают существенного влияния на политику и не имеют реальных перспектив преодолеть избирательный барьер", нецелесообразно.

Таким образом, вопрос об их неконституционности может быть поставлен позднее, если они приобретут значительное влияние на политический процесс.

И конечно же, под запрет не попадают партии-спойлеры, являющиеся политическими партнерами "Грузинской мечты". Очевидно, по логике властей эти политические силы, в том числе сторонники восстановления отношения с РФ, не являются угрозой для Грузии.

Если оппозиционные партии будут запрещены, это станет беспрецедентным событием для Грузии.

Единственный прецедент – запрет коллегией Верховного суда Грузии в августе 1991 года Коммунистической партии, а также ряда коммунистических объединений.

Позже ни один лидер независимой Грузии не рискнул добиваться запрета своих политических оппонентов.

Наряду с попытками добиться запрета действующих политических партий, грузинские власти активно препятствуют регистрации новых политических сил.

Один из наиболее резонансных случаев связан с партией "Сначала Грузия", лидером которой является Виктор Кипиани. До прихода в политику он возглавлял юридическую фирму, одним из клиентов которой был основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.

Однако нежелание играть по правилам нынешних властей сделало Кипиани нежелательным. Как результат – Министерство юстиции отказало в регистрации новой партии.

Не исключено, Минюст будет аналогичным образам отказывать и другим новым оппозиционным партиям. Тем самым, окончательно очищая политическую сцену от критиков нынешней власти.

В ожидании санкций

Запрет оппозиционных партий неожиданно столкнулся с существенной проблемой.

12 октября судья Конституционного суда Грузии Манана Кобахидзе, которая должна была рассматривать иск о запрете оппозиционных партий, подала самоотвод.

По ее словам, общественности известно, что в прошлом она являлась основательницей и председателем партии "Грузинская мечта", а также депутатом парламента. А также известна ее публичная критика в адрес как партии Саакашвили, так и других оппозиционных сил.

А соответственно – решение о запрете этих партий (а вероятность иного решения, похоже, не рассматривается) может, по словам Мананы Кобахидзе, вызвать сомнения в обществе.

А когда Конституционный суд отказал в этом ходатайстве, Манана Кобахидзе подала другое заявление – о сложении с себя полномочий судьи. Занять освободившееся место должен был Темур Гогохия, однако он оперативно снял свою кандидатуру.

Такие добровольные увольнения – крайне редкое в Грузии явление. Особенно если речь идет о топ-представителях власти.

Очевидно, причиной этих решений стала боязнь попасть под действие западных санкций. А также – отсутствие сомнений, что такие санкции обязательно последуют.

Призыв к введению санкций против руководства Грузии в случае запрета оппозиционных партий содержится в принятой 8 октября резолюции Европарламента.

И хотя в ЕС до сих пор избегали таких шагов в отношении Грузии, беспрецедентный запрет может оказаться для них последней каплей. Сложно сказать, чем тогда политический режим страны, все еще формально являющейся кандидатом в члены ЕС, будет отличаться от белорусского или российского.

И как выяснилось, угроза попадания под западные санкции может оказаться более чем весомым аргументом даже для топ-чиновников нынешней Грузии – подрывая тем самым лояльность всего госаппарата. И тем самым вынуждая грузинские власти еще активнее бороться с инакомыслящими и несогласными.

Авторы:

Юрий Панченко, сооснователь "Европейской правды",

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси