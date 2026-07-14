Глава МИД Германии: у России есть возможности в Арктике, к которым следует относиться серьезно

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во вторник призвал к усилению мер сдерживания и обороны на северном фланге НАТО в связи с ростом гибридных угроз со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

По словам Вадефуля, Россия продолжает расширять своё военное присутствие на севере Европы и в Арктике и пытается укрепить своё влияние в регионе. Об этом Вадефуль предупредил во время встречи со своим норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде в городе Бодо, расположенном к северу от Полярного круга.

Он подчеркнул, что Россия обладает в Арктике потенциалом, "к которому мы должны относиться серьезно, в частности с учетом нашей безопасности в Центральной Европе".

Норвегия играет ключевую роль в качестве "системы раннего предупреждения НАТО с помощью гидролокаторов и радаров в Северной Атлантике", добавил он.

Вадефуль подчеркнул, что этот регион является главной артерией "нашей безопасности и нашего процветания", где проходят подводные кабели и инфраструктура, а также морские и воздушные маршруты, имеющие решающее значение для поставок в Германию и Европу.

По его словам, Китай также усиливает своё присутствие в Арктике, инвестируя в стратегическую инфраструктуру и научно-исследовательскую деятельность.

Вадефуль и Эйде посетили штаб Вооружённых сил Норвегии в Рейтане, к востоку от Бодо. Затем оба министра на скоростном катере отправились в Арктический научно-исследовательский институт при Университете Норд в Бодо.

Оба политика также планируют посетить центр воздушных операций НАТО в Бодо, который открылся в октябре как аналог существующих центров в Германии и Испании.

Ранее посол Канады в Киеве Наталка Цмоць выразила надежду, что в будущем украинские беспилотные катера будут привлечены к патрулированию Арктики.

Также сообщалось, что Норвегия откроет генеральное консульство в столице Гренландии Нууку, поскольку Арктика играет все более важную роль в международной политике и безопасности.