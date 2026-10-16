Кошта заверил, что поддержка Украины остается неизменным приоритетом ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта заверил, что Украина остается приоритетом для Европы по итогам двухдневного саммита ЕС.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

В своем вступительном слове Кошта подчеркнул, что вопрос Украины остается приоритетным для Европы.

"Наша решимость поддержать Украину и ее народ остается такой же сильной, как и раньше. В то же время каждый реальный шаг на пути к миру имеет значение, и мы поддерживаем все искренние усилия в этом направлении. К сожалению, действия России указывают на обратное", – сказал он.

Кошта призвал к усилению давления на Россию, а "не к его ослаблению". Также он призвал к увеличению финансовой поддержки Украины.

"Поддержка Украины никогда не была столь актуальной, как сейчас, когда Москва усиливает свои гибридные кампании по всей Европе. Мы наблюдаем акты саботажа и неоднократные нарушения воздушного пространства и территориальных вод государств-членов", – подчеркнул президент Евросовета.

В этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран-членов ЕС, что Украине потребуется не менее 70 млрд евро на защиту от агрессии России в следующем году.

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