Кошта запевнив, що підтримка України залишається незмінним пріоритетом ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запевнив, що Україна залишається пріоритетом для Європи після дводенного саміту ЄС.

Про це він сказав під час спільної із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції, цитує "Європейська правда".

У своєму вступному слові Кошта наголосив на тому, що питання України залишається пріоритетним для Європи.

"Наша рішучість підтримати Україну та її народ є такою ж сильною, як і раніше. Водночас кожен справжній крок на шляху до миру має значення, і ми підтримуємо всі щирі зусилля в цьому напрямку. На жаль, дії Росії вказують на протилежне", – сказав він.

Кошта закликав до більшого тиску на Росію, а "не меншого". Також він закликав до збільшення фінансової підтримки України.

"Підтримка України ніколи не була настільки актуальною, як зараз, коли Москва посилює свої гібридні кампанії по всій Європі. Ми спостерігаємо акти саботажу та неодноразові порушення повітряного простору та територіальних вод держав-членів", – акцентував президент Євроради.

Цього дня президент України Володимир Зеленський заявив лідерам країн-членів ЄС, що Україні потрібно щонайменше 70 млрд євро на захист від агресії Росії наступного року.

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