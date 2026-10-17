Что дал Украине саммит ЕС и о чем договорился Зеленский с лидерами Польши и Венгрии

На днях в Брюсселе состоялось заседание Евросовета, которое, как ранее заявил один из европейских дипломатов, "будет саммитом не для принятия решений, а для определения направления".

На первый взгляд, саммит ЕС, проходивший при участии украинского лидера Владимира Зеленского, не принес Киеву прорывных договоренностей – но их и не ожидали. Мы не получили нового финансирования; замороженные активы остаются без изменений; ЕС не изменил стратегию в отношении расширения – например, нам не пообещали дату вступления в Евросоюз.

Но если взглянуть на стратегические результаты – есть все основания говорить об очень позитивной "украинской неделе" в Евросоюзе.

Подробнее – в статье Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой (из Брюсселя) Между Польшей, Мадьяром и Трампом: что дал Украине саммит ЕС и кто поддержал Зеленского. Далее – краткое изложение статьи.

Венгерский кризис, который ещё два месяца назад был крайне острым, развернулся. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр резко изменил отношение к Украине, и теперь есть неплохой шанс начать новую страницу в отношениях с этим сложным соседом.

На полях саммита ЕС в Брюсселе Мадьяр провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая длилась примерно 25–30 минут – дольше, чем предполагалось.

Заявления как венгерского премьера, так и украинского президента по итогам встречи звучали в одном духе. Оба довольны. Оба считают переговоры удачными.

Но главное – не слова, а дела. То, что сразу после переговоров два лидера поручили своим министрам иностранных дел встретиться и договориться о дальнейшем сотрудничестве, – хороший знак.

Впрочем, глубина накопившегося недоверия между Киевом и Будапештом такова, что двум столицам наверняка ещё предстоит пройти значительный путь, чтобы отношения можно было назвать действительно добрососедскими.

В то же время наблюдаются действительно хорошие сдвиги на польском направлении. Можно говорить о завершении кризиса, пик которого пришелся на лето и совпал с так называемым "орденопадом" – массовым отказом украинских и польских политиков от государственных наград. Премьер Туск уже не стесняется говорить о братских отношениях с Украиной, а президент Зеленский показательно вернулся на польский аэропорт.

Мы словно оказались в 2022 году, когда Киев и Варшава под давлением российской угрозы забыли о разногласиях. Но следует отметить, что потепление началось не в Брюсселе.

Изменения не ограничились риторикой. Краткие комментарии украинского президента, которые услышали журналисты, показали: Польша также начала действовать так, что на неё можно положиться. Это и помощь украинской ПВО, в том числе средствами, которые президенты договорились "не афишировать" (хотя по намекам было похоже, что речь идёт о ракетах-перехватчиках).

На саммите Евросоюз единогласно осудил новую политику Дональда Трампа в отношении России.

Лидеры ЕС в один голос заявляли, что Европа в ходе нынешнего ухудшения отношений с США остается на стороне Украины, а стратегия Трампа – неприемлема.

Кроме того, в ЕС настаивают: ослабление санкций против России невозможно. Предпосылкой для такого шага является прекращение войны, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Действия и заявления американского лидера Дональда Трампа, его нескрываемые попытки "продать" (в прямом смысле) Путину украинские и европейские интересы стали сигналом тревоги, заставившим некоторых осознать, насколько серьезна ситуация.

А для украинского руководства это подтвердило, что Европа была и остается безальтернативным, естественным партнером Украины.

Также есть хорошие новости на пути евроинтеграции. И официальные заявления, и источники "ЕП" свидетельствуют о хороших шансах открыть все переговорные кластеры до конца года.

Более подробно – в статье Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой (из Брюсселя) Между Польшей, Мадьяром и Трампом: что дал Украине саммит ЕС и кто поддержал Зеленского.