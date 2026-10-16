В ЄС виключили можливість послаблення санкцій проти Росії всупереч підходу Трампа

Керівники Євросоюзу публічно запевнили президента України у тому, що санкції проти РФ у жодному разі не будуть послаблені.

Про це вони заявили журналістам у п’ятницю перед засіданням Європейської ради, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Заяви європейських посадовців пролунали на тлі рішень керівництва США про послаблення санкційного тиску і про обмеження допомоги Україні. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, утім, наголосила на неприпустимості використання "дизельної угоди" як приводу для цього.

"Звичайно, ми підтримали енергетичне перемир’я, оголошене президентом Трампом. Але ж ми бачимо, що Росія жодної хвилини його не дотримувалася. Натомість Росія пішла на ескалацію", – пояснила вона.

"Ми мусимо посилити тиск на Росію", – наголосила фон дер Ляєн.

Так само президент Євроради Антоніу Кошта виключив можливість зниження тиску на РФ.

"Наш сигнал дуже простий: підтримка ЄС зараз сильніша, ніж будь-коли. Не час відкликати будь-яку підтримку України, зараз не час послаблювати санкції проти Росії. Навпаки, зараз час посилити підтримку і посилити тиск, щоб змусити Росію піти на справжнє перемир’я", – заявив Кошта.

"Скажу абсолютно чітко: ми не скасуємо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну", – доповнила заяву Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, США хочуть послабити санкції проти "тіньового флоту". Дії президента Дональда Трампа, зокрема "дизельну угоду" з РФ критикують і у США. Зокрема, 12 сенаторів написали Трампу лист про те, що його угода з Путіним – це "зрада народу України".

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