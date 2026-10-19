В Париже вторую ночь подряд продолжались грабежи и мародерство на фоне протестов

Вторую ночь подряд Париж стал мишенью для мародеров, которые нападали на малый бизнес, магазины и торговые центры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Привлеченная полиция по борьбе с массовыми беспорядками не смогла остановить мародеров и грабителей.

Толпы бунтующих вновь заполонили улицы Парижа в воскресенье вечером и в понедельник утром, менее чем через 24 часа после насилия, которое опустошило всю страну, заявляет издание.

Всего в субботу по всей Франции вандалы ограбили около 1500 магазинов. И хотя точное количество предприятий, ставших жертвами нападений в Париже, пока неизвестно, полицейские участки города, включая внутренние пригороды, к началу вечера воскресенья арестовали не менее 550 человек.

Напомним, многочисленные протесты по всей Франции 17 октября, во время предварительно объявленной "социальной мобилизации" населения, переросли в столкновения с полицией, насилие и мародерство. В частности, в городе Лимож сгорело здание мэрии, которое подожгли демонстранты. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Вечером 18 октября президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к согражданам и обвинил ультралевых в поддержке насилия во время протестов.