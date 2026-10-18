У Франції кількість затриманих внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что число задержанных после масштабных протестов в стране, переросших в погромы, мародерство и насильственные столкновения, возросло.

Об этом он сообщил в воскресенье, 18 октября, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Франции заявил, что под стражу взято более 2 тысяч человек.

По его словам, продолжаются расследования "с целью установления лиц, причастных к этим действиям, чтобы привлечь их к ответственности в суде".

Как известно, по данным полиции и организаторов, в субботу, 17 октября, по всей Францииот 550 000 до 800 000 человек вышли на демонстрации против высокой стоимости жизни. Однако в нескольких городах протесты сопровождались насилием, мародерством и вандализмом.

Американский президент Дональд Трамп связал масштабные уличные протесты во Франции с миграцией и призвал Париж "закрыть границы".