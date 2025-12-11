Кабмин утвердил положение о системе "Пульс вступления" для мониторинга обязательств по евроинтеграции

В среду, 10 декабря, украинское правительство утвердило положение об информационной системе мониторинга выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции "Пульс вступления".

Об этом говорится на правительственном портале, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, информационная система будет служить для создания, наполнения и функционирования единой информационной базы данных по вопросам адаптации законодательства Украины к положениям права ЕС и выполнения международно-правовых обязательств Украины.

С помощью "Пульса вступления" будет осуществляться мониторинг выполнения:

Дорожной карты по вопросам верховенства права;

Дорожной карты по вопросам реформы государственного управления;

Дорожной карты по вопросам функционирования демократических институтов;

Плана мероприятий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Украины;

других стратегических документов в сфере европейской интеграции.

"Создание и функционирование "Пульса вступления" – это также шаг, который приближает нас к ЕС, поскольку это выполнение мероприятия Дорожной карты по вопросам реформы государственного управления", – заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

По его словам, "Пульс вступления" состоит из внутреннего веб-портала, который является частной частью, и веб-сайта, который является публичной частью.

"Сейчас представители министерств и ведомств работают во внутреннем портале. В дальнейшем информация из "Пульса вступления" будет доступна для общественности и международных партнеров", – добавил он.

Отметим, ранее такой мониторинг был относительно ассоциации между Украиной и Европейским Союзом – "Пульс соглашения".

"Пульс соглашения" создали еще при правительстве Владимира Гройсмана. Тогда он был инструментом исключительно для внутреннего использования – публиковали только общий показатель из него. Это вызывало постоянную критику со стороны специалистов по евроинтеграции и обвинения в искажении данных.

Только после смены президента и правительства в 2019 году инструмент сделали публичным.

Подробнее об этом читайте в материале "ЕвроПравды": Успехи и провалы евроинтеграции: что даст открытие системы "Пульс соглашения".