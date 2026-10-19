Рубио: разговоры о встрече Трампа, Путина и Си имели место

Госсекретарь США Марко Рубио во время своего визита в Узбекистан в понедельник подтвердил, что велись разговоры о возможной встрече лидеров Соединенных Штатов, России и Китая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил журналистам в Самарканде; его слова приводит агентство Reuters.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине. По данным газеты, Трамп не согласился на встречу, и пока неясно, состоится ли этот саммит.

В ответ на вопрос о возможной встрече Трампа, Путина и Си с целью переговоров о прекращении войны в Украине Рубио ответил: "О такой встрече ходили разговоры. Я не знаю, согласована ли она уже окончательно, но президент высказался четко. Он хотел бы, чтобы война между Украиной и Россией закончилась".

Он добавил, что США не видят "ничего хорошего в этой войне": "Мы видим в ней много негативных последствий, в частности вполне реальный риск эскалации и распространения конфликта… на другую страну из-за неудачного диверсионного нападения или из-за того, что беспилотники, поражённые средствами радиоэлектронной борьбы, заходят на территорию соседней страны".

Напомним, в воскресенье Трамп заявил, что пошел на сделку об экспорте дизельного топлива и отмене санкций, поскольку не хочет отталкивать Путина от мирных переговоров, при этом утверждая, что Зеленский стремится продолжить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединённые Штаты в попытках оказать давление на Киев, чтобы тот капитулировал перед Россией.