СМИ: Путин предложил Трампу и Си провести саммит по условиям прекращения войны

Глава Кремля Владимир Путин предложил, чтобы он, президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин встретились в следующем месяце, чтобы обсудить ситуацию в Украине с целью добиться прекращения войны на выгодных для Москвы условиях.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, осведомленные о ходе переговоров, информирует "Европейская правда".

Путин выдвинул эту идею во время телефонного разговора с Трампом 9 октября, сообщил бывший сотрудник российской разведки, знакомый с вопросом. В ходе этого разговора также была достигнута договоренность о том, что США будут закупать российское дизельное топливо и содействовать его продаже на мировом рынке.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что продолжаются обсуждения возможной встречи.

"Пока нет четкого понимания самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи", – сказал он изданию The Wall Street Journal.

Американский чиновник отметил, что Трамп не давал согласия на такой саммит. Однако, по словам чиновника, президент может быть открыт к этой идее, учитывая его желание выполнить предвыборное обещание по урегулированию войны.

Кремль предложил провести трехсторонний диалог в рамках предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщили источники изданию. Эта встреча состоится 18 и 19 ноября в Шэньчжэне, технологическом центре на юге Китая.

Российские должностные лица выдвинули эту идею Пекину по дипломатическим каналам, и китайская сторона дала понять, что не будет возражать, если Трамп присоединится, сообщили другие источники, близкие к недавним переговорам между Москвой и Пекином.

Путин уже ранее предлагал провести трехсторонний саммит как Трампу, так и Си, отметил бывший сотрудник российской разведки. Однако на этот раз предложение появилось на фоне изменения динамики отношений между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, Дональд Трамп объяснил свое решение заключить дизельное соглашение с Россией тем, что не хочет "оттолкнуть её от переговоров". По его словам, Зеленский не хочет заканчивать войну, Украина "лежит в руинах, а её моря и океаны исчезли".

Ранее США пригрозили Украине прекратить предоставление разведданных, если украинские военные будут наносить новые удары по российским объектам энергетики.