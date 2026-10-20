Трамп угрожает, что США будут гореть, как Франция, если демократы выиграют выборы
Президент США Дональд Трамп воспользовался протестами, охватившими Францию, чтобы призвать избирателей не голосовать за кандидатов от Демократической партии.
Заявление Трампа, как сообщает "Европейская правда", приводит The Washington Post.
Трамп выступил в Канзасе, чтобы поддержать нескольких республиканцев, баллотирующихся на выборах. Он упомянул беспорядки и мародерство во Франции, где протесты из-за роста стоимости жизни в течение выходных переросли в насилие.
На большом экране в арене Парк-Сити показали репортаж Fox News о протестах. Позже Трамп заявил, что эти демонстрации должны стать предупреждением для Соединенных Штатов и побудить американцев не голосовать за демократов.
"Если вы хотите увидеть, что поставлено на карту на этих выборах, просто посмотрите, что происходит во Франции, некогда великой державе, которую захватывают, грабят и сжигают дотла мигранты, джихадисты и коммунисты, ненавидящие христианство и, откровенно говоря, саму западную цивилизацию", – сказал Трамп.
"Когда вы видите горящие церковные шпили и бушующий во Франции огонь, просто помните: именно этого радикальные демократы хотят для Америки", – добавил он.
Напомним, ранее Трамп связал масштабные уличные протесты во Франции с миграцией и призвал Париж "закрыть границы".
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