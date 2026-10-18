Трамп связал массовые протесты во Франции с миграцией и призвал страну закрыть границы

Американский президент Дональд Трамп связал масштабные уличные протесты во Франции с миграцией и призвал Париж "закрыть границы".

Об этом он написал в воскресенье, 18 октября, в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что миграция "разрушила эту некогда великую страну".

"Франция горит! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей, в сердцах которых царит ненависть, разрушила эту некогда великую страну", – написал он.

В этом контексте он призвал Париж закрыть границы.

"Закройте границы и возьмите ситуацию под контроль, пока не стало слишком поздно", – добавил американский президент.

Как сообщалось, 17 октября в Париже и других городах Франции произошли столкновения между протестующими и полицией во время общенациональных протестов против высоких цен на фоне приближающихся президентских выборов.

После этого стало известно, что правоохранители задержали около 1200 человек.

Напомним, во Франции уже более месяца продолжаются протесты госслужащих, профсоюзных активистов и учащихся. Работники выходят на митинги с требованием повышения зарплат, а учащиеся – за улучшение условий обучения. Наиболее массовыми являются протесты старшеклассников: с середины сентября известно о почти 7 тысячах задержанных.