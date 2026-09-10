Трамп обещает $5 000 каждому американцу, если республиканцы победят на промежуточных выборах

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что выплатит каждому взрослому американцу "дивиденды Трампа" в размере 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Трамп выдвинул это предложение на первом в истории Республиканской партии съезде накануне промежуточных выборов, однако сразу не было понятно, как именно будет происходить выплата этих средств и будет ли она законной.

Учитывая, что в США насчитывается примерно 270 миллионов взрослых граждан, реализация этой идеи обойдется примерно в 1,35 триллиона долларов.

Во время выступления, длившегося час и 45 минут, Трамп похвастался тем, что завершил "лучшие два года в истории президентства", тем самым поставив себя в самый центр предвыборной борьбы, несмотря на свою растущую непопулярность.

Однако остается неясным, понравится ли его речь тем избирателям, которые, как показывают опросы общественного мнения, отвернулись от партии Трампа на фоне растущего недовольства стоимостью жизни и войной против Ирана.

"Если мы отдадим будущее Америки радикальным левым демократам, наша нация проведет следующее десятилетие, просто пытаясь снова встать на ноги. Голосуйте за республиканцев, и мы оставим мир далеко позади на долгие поколения", – сказал он.

Двухдневный съезд в Далласе, где Трамп также выступит с заключительной речью в четверг после программной речи вице-президента Джей Ди Венса, подчеркивает, насколько судьба республиканцев связана с Трампом, и служит витриной их стратегии в преддверии промежуточных выборов 3 ноября.

Мероприятие было настолько сосредоточено на президенте, что председатель Республиканского национального комитета Джо Грутерс неофициально назвал его "Трампапалуза" – в честь популярного музыкального фестиваля "Лолапалуза".

Сосредоточение внимания на Трампе – это рискованная ставка на то, что он сможет мобилизовать избирателей, которые два года назад привели его к президентству, несмотря на то, что, по данным опросов, его рейтинг одобрения упал до исторического минимума. Президент пообещал совершить несколько визитов в ключевые штаты и округа в течение восьми недель, оставшихся до дня выборов.

"Я прошу вас представить, что я есть в избирательном бюллетене", – сказал Трамп.

Съезд поставил перед республиканцами, которым предстоят сложные выборы, непростой выбор: им, возможно, придется дистанцироваться от президента, чтобы расширить свою привлекательность, но они не могут себе позволить оттолкнуть самых преданных сторонников Трампа.

Как сообщалось, ведущие помощники президента США Дональда Трампа настаивают на том, чтобы воздержаться от эскалации войны с Ираном до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, чтобы предотвратить поражение Республиканской партии.

Иран в среду заявил, что выпустил ракеты по американской базе в Иордании и атаковал 10 судов – США тем временем атаковали пять иранских судов.