СМИ: в Европарламенте могут запретить левую фракцию за причастность к протестам во Франции

В Европарламенте начали процедуру сбора подписей для голосования по вопросу о расследовании в отношении Европейского левого альянса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В пятницу заместитель председателя правоцентристской фракции "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) начал сбор подписей, чтобы инициировать голосование об обращении в надзорный орган ЕС с просьбой провести расследование в отношении Европейского левого альянса (ELA) за нарушение ценностей блока.

Следует отметить, что аппарат премьер-министра Франции Себастьена Лекорню обвинил партию "Непокоренная Франция", входящую в эту фракцию, в организации школьных протестов, некоторые из которых переросли в насилие.

Для начала голосования необходимо собрать 180 подписей как минимум от трех политических фракций – этот порог можно преодолеть при поддержке правых и ультраправых депутатов.

Этот процесс может в конечном итоге привести к отмене регистрации и потере финансирования со стороны ЕС – что фактически будет означать запрет – для ELA. В состав альянса в настоящее время входят испанская партия Podemos, датская Enhedslisten, итальянская Sinistra Italiana, французская "Непокоренная Франция" и несколько других политических сил.

Во фракции отвергают обвинения со стороны Парижа.

"Поддержка молодежи, требующей лучшего образования, не является нарушением ценностей ЕС", – заявила сопредседатель ELA Катарина Мартинш.

Голосование состоится на пленарном заседании 19 октября.

Напомним, школьные протесты во Франции против нехватки учителей и запущенного состояния школьных зданий вспыхнули в Парижском регионе в конце сентября, но становились всё более жестокими по мере распространения по всей стране: десятки людей получили ранения, а полиция задержала сотни человек.

Из-за протестов во Франции 24 школы были поджжены или разгромлены.

5 октября от 400 до 500 французских школ приостановят занятия из-за протестов.

Ученические организации призвали продолжить акции во вторник, 6 октября.