Зеленский: действия США выглядят как давление ради капитуляции

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединённые Штаты в попытках оказать давление на Киев, чтобы тот капитулировал перед Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства заявил в воскресенье в интервью Bloomberg.

В то время как отношения между США и Украиной серьезно обострились, Зеленский перечислил, по его словам, ряд недружественных шагов Вашингтона в отношении Киева. К ним относятся ограничение работы Starlink и задержка и без того скудных поставок перехватчиков для Patriot.

"Я считаю, что были приняты меры, чтобы убедить Украину капитулировать", – сказал Зеленский. "Я не говорю, что это цель, к которой стремятся наши партнеры. Я не хочу думать, что наши американские партнеры считают, будто войну против России можно закончить быстрее за счет Украины. Но именно так это и выглядит", – добавил он.

Президент также напомнил, что выдвинул предложение: согласиться на просьбу Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на поставки дополнительных ракет для систем Patriot.

"Сейчас, в преддверии выборов, нас ждут опасные дни. Мое последнее предложение было таким: мы не наносим удары по российскому дизельному топливу, а вы предоставляете нам ракеты для систем Patriot, чтобы защитить наши объекты. Но они просто хотят, чтобы мы прекратили атаковать объекты, связанные с дизельным топливом. И если мы это сделаем, они отключат нас от чего-то", – сказал Зеленский.

Напомним, в воскресенье Трамп заявил, что пошел на сделку об экспорте дизельного топлива и отмене санкций, поскольку не хочет отталкивать Путина от мирных переговоров, при этом утверждая, что Зеленский стремится продолжить войну.

Между тем издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине. По данным газеты, Трамп не согласился на встречу, и пока неясно, состоится ли этот саммит.