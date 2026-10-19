Движение "Жёлтые жилеты" во Франции призвало к новым массовым протестам в субботу

Представители движения "Жёлтые жилеты", которые на протяжении нескольких месяцев проводили акции протеста в ходе первого президентского срока Эммануэля Макрона, призвали к проведению второго раунда массовых демонстраций в субботу, 24 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Координаторы движения "Желтые жилеты", стоявшие за субботними протестами во Франции против роста стоимости жизни, которые в нескольких городах переросли в хаос, в понедельник утром анонсировали "второй акт" – новые акции в следующую субботу.

На сайте 17octobregiletjaune.net эта координационная группа опубликовала карту запланированных на 24 октября акций, на которой уже указано несколько десятков запланированных мероприятий.

Участники движения "Желтые жилеты", возмущенные кризисом стоимости жизни, объединились на выходных со старшеклассниками, которые уже несколько недель проводят акции протеста и блокируют учебные заведения из-за нехватки учителей и неудовлетворительных условий обучения.

Напомним, 19 октября протестующие студенты заблокировали вход в Лувр в Париже, чтобы выразить свою поддержку демонстрациям старшеклассников и осудить "полицейские репрессии".

В ночь на 19 октября в Париже продолжались грабежи и мародерство. Полиция, мобилизованная для охраны правопорядка, не смогла остановить злоумышленников.

Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

18 октября президент Франции Эммануэль Макрон обратился к согражданам и обвинил ультралевых в поддержке насилия во время протестов.