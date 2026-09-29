ЕС ищет доступ к оккупированным Олешкам вместе с международными партнерами

Европейский Союз считает неприемлемой гуманитарную ситуацию в оккупированных Россией Олешках, требует беспрепятственного доступа гуманитарной помощи к гражданскому населению и пытается получить такой доступ вместе с международными партнерами.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе, заявила спикер Еврокомиссии Ева Грнчиржова.



Евросоюз требует обеспечить гуманитарный доступ к Олешкам и пытается получить его с помощью международных партнеров. "То, что происходит в Олешках, неприемлемо", – заявила спикер.

Она подчеркнула, что международное гуманитарное право предусматривает оказание базовой помощи гражданским, оказавшимся в зоне вооруженного конфликта.



"Мы призываем обеспечить гуманитарный доступ к этому району, и он должен предоставляться в соответствии с международным гуманитарным правом – без какой-либо дискриминации и без препятствий. Гражданским должно быть разрешено покидать районы боевых действий, и они должны иметь возможность сделать это безопасно и добровольно", – отметила спикер.

Грнчиржова сообщила, что Евросоюз внимательно следит как за ситуацией в Олешках, так и в целом на оккупированных Россией украинских территориях.

"Существуют серьезные ограничения, препятствующие гуманитарному доступу, включая отсутствие гуманитарных коридоров, о которых вы упомянули", – сказала она.

"Мы пытаемся получить доступ к этому району вместе с нашими гуманитарными партнерами. Мы работаем с международными организациями, с Украиной", – добавила Грнчиржова.

Она уточнила, что эта работа осуществляется в рамках большого открытого канала гуманитарной помощи, которую Евросоюз предоставляет Украине с начала полномасштабной войны.

Как сообщала "Европейская правда", 28 сентября главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС пытается доставить гуманитарную помощь в оккупированные Олешки.



Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти также отреагировал на ситуацию в оккупированном населенном пункте Олешки Херсонской области, который охватил масштабный гуманитарный кризис.



34 отдельная бригада морской пехоты опубликовала видео с кадрами оккупированного города Олешки, который "россияне превратили в призрак".



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