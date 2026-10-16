Папа Римский обсудил с Путиным ситуацию в Олешках

Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которого выразил "глубокую озабоченность" по поводу ситуации во временно оккупированных Олешках.

Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола, передает "Европейская правда".

Как отмечается, во время телефонного разговора с Путиным Папа выразил "глубокую озабоченность в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области" и призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи.

"В заключение Святой Отец еще раз подтвердил приверженность Святого Престола содействию диалогу и миру", – отмечается в заявлении.

Ранее Андрей Сибига призвал международное сообщество и международные организации усилить давление на Россию, чтобы та прекратила осаду Олешек.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС пытается доставить гуманитарную помощь в оккупированные Олешки.