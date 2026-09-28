Каллас об Олешках: "Это четко показывает, что происходит с людьми в оккупации"

Гуманитарная катастрофа в оккупированных Россией Олешках иллюстрирует то, почему Украина продолжает войну и не хочет отдавать территории врагу.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по завершении заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

Главный дипломат ЕС прокомментировала причины гуманитарной катастрофы в оккупированных РФ Олешках.

"Это (гуманитарный кризис в Олешках. – "ЕП") ясно показывает, что происходит с людьми на оккупированных территориях. То есть когда некоторые говорят: почему бы им просто не отдать территории, это звучит так легко, не правда ли? Но на самом деле речь идет о людях, которые будут страдать на этих территориях", – заявила Каллас.

Она сообщила, что, конечно, ЕС "старается доставить гуманитарную помощь и помогает Украине защитить себя и своих людей, чтобы подобное не повторялось".

"Но я думаю, что это также напоминание для всех нас: дело не в земле, дело в людях", – подчеркнула Кая Каллас.

Она также напомнила, что ЕС готовит "крупнейший санкционный список". Напомним, 16 сентября Еврокомиссия представила новое предложение о введении нового пакета индивидуальных санкций против военно-промышленного комплекса России, включающего 1576 позиций.

Кроме того, главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что 28 сентября министры обороны ЕС обсуждали возможность передачи Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot из арсеналов стран Евросоюза в обмен на более поздние поставки от производителя, профинансированные Украиной.

Как сообщала "Европейская правда", комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти также отреагировал на ситуацию в оккупированном населенном пункте Олешки Херсонской области, который охватил масштабный гуманитарный кризис.

34-я отдельная бригада морской пехоты опубликовала видео с кадрами оккупированного города Олешки, который "россияне превратили в город-призрак".

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