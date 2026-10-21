Axios: зять Трампа требовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ

Зять президента США Дональда Трампа и его специальный посланник Джаред Кушнер, который во вторник присоединился в онлайн-режиме к переговорам в Осло с участием лидеров Норвегии, Финляндии и Украины со Стивом Уиткоффом, вновь настаивал на требовании прекратить удары по российским НПЗ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Axios.

Собеседник издания отметил, что Кушнер присоединился к встрече в виртуальном режиме и вновь настаивал на требовании Трампа, чтобы Украина прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Джаред высказался очень прямо", – отметил этот источник.

После встречи Зеленский заявил, что готов прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Москва пойдет на ответные шаги.

По словам американского чиновника, в среду в Санкт-Петербурге Уиткофф встретится с главой Кремля Владимиром Путиным и представит ему обновленное предложение о прекращении войны в Украине.

Как отметил представитель американской администрации, США надеются, что новое предложение "откроет путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам".

Белый дом надеется, что Путин проявит большую готовность к компромиссу после того, как Трамп согласился отменить санкции на экспорт российского дизельного топлива и принял другие меры, которые были положительно восприняты Москвой.

Представитель США отметил, что Украина "выдвинула новые идеи и предложения, которые были подробно обсуждены".

По словам чиновника, стороны достигли "значительного прогресса" и теперь имеют "прочное согласие на рабочем уровне" относительно дальнейших шагов.

Во вторник в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба и представителей президента США Уиткоффом и Кушнером.

После переговоров Стубб рассказал, что на них обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой и экономикой в контексте войны РФ против Украины.

В ходе визита в Осло Зеленский также посетил аудиенцию у норвежского короля Хокона VIII.