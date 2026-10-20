Зеленский рассказал о своей встрече с королем Норвегии

Президент Владимир Зеленский во вторник посетил аудиенцию у короля Норвегии Хокона VIII в ходе своего визита в Осло.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, пишет "Европейская правда".

Президент отметил, что обсудил с норвежским монархом вопрос возвращения украинских детей, похищенных Россией.

Кроме того, речь шла о гуманитарной ситуации в оккупированных РФ Олешках.

"Говорили о возвращении украинских детей, похищенных Россией. Мы должны вернуть каждого украинского ребенка. Обсудили, какие шаги мы можем предпринять для этого. Прилагаем максимальные усилия, чтобы помочь и нашим людям в оккупированных россиянами Олешках. Ситуация там просто ужасная", – написал Зеленский.

Президент выразил благодарность королю Хокону VIII, норвежскому правительству и народу за поддержку Украины.

Зеленский прибыл в Осло во вторник для переговоров с норвежскими официальными лицами, а также для проведения переговоров со спецпредставителями президента США и европейцами с целью завершения войны.

Ранее во вторник спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Норвегию для переговоров о прекращении российско-украинской войны. Его коллега Джаред Кушнер будет участвовать дистанционно, зять президента Трампа заболел гриппом.

На переговорах в Осло также будут присутствовать представители Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также официальные лица из ЕС и НАТО.

Евросоюз будет представлять глава аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а НАТО – заместитель главы аппарата генерального секретаря Альянса Марк Рютте.