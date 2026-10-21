Рубио: сегодня Украины бы не существовало, если бы не помощь США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сегодня Украины бы не существовало, если бы не помощь Соединённых Штатов, в том числе и при администрации Джо Байдена.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, как сообщает Clash Report, пишет "Европейская правда".

Ни одна другая страна не сделала столько для помощи Украине, как США, заявил Марко Рубио журналистам.

"Сегодня Украины бы не существовало, если бы не помощь, которую Соединенные Штаты оказали Украине, начиная с администрации Байдена и продолжая в ходе нынешней администрации", – сказал госсекретарь США.

Впрочем, как добавил Рубио, мужество украинских военных в ходе отражения российской агрессии все равно стоит отметить.

"Они очень смело защищаются в борьбе против гораздо более крупной страны и совершают невероятные подвиги благодаря помощи, которую мы им оказываем. Но, давайте будем честными, сейчас Украины бы не существовало, если бы не миллиарды долларов, выделенные им США", – заявил Рубио.

Напомним, накануне 20 октября Зеленский назвал беседу с Рубио "позитивной" и анонсировал ещё одну. Также он отметил, что во время общения с представителями США 20 октября "подробно обсудили гарантии безопасности" для Украины.