США приостанавливают выдачу виз гражданам 75 стран, в том числе России

Государственный департамент США приостанавливает все процедуры оформления виз для граждан 75 стран в рамках усиления контроля за заявителями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Fox News, которое ознакомилось со служебным документом Госдепа.

Документ содержит приказ для работников консульств отказывать в выдаче виз, пока департамент пересматривает процедуры проверки.

В списке стран – Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие.

Приказ вступает в действие 21 января. Ограничения ввели на неопределенный срок, пока Государственный департамент не проведет повторную оценку обработки виз.

В ноябре 2025 года Государственный департамент США разослал поручение консульским работникам ввести новые масштабные правила проверки в соответствии с усилением иммиграционного контроля. В указаниях консульским работникам предписано отказывать в визах заявителям, которые, как считается, полагаются на государственные выплаты от правительства США.

Сейчас власти США усиливают контроль за въездом и иммиграцией. Согласно сообщениям, среди прочего, на рассмотрении находится предложение заставить туристов предоставлять пограничникам доступ к своим публикациям в социальных сетях за последние пять лет.

Напомним, в мае госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа планирует аннулировать визы китайских студентов, в частности, имеющих связи с Коммунистической партией Китая или обучающихся по специальностям в стратегически важных сферах.