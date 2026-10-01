МИД Молдовы вызвал главу посольства РФ в связи с инцидентами с дронами

Министерство иностранных дел Молдовы осудило вторжение беспилотников в воздушное пространство страны и заявило, что вызвало назначенного посла России Олега Озерова.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

МИД Молдовы "решительно осудил" серьезное нарушение воздушного пространства страны тремя беспилотниками в среду, 30 сентября, на фоне масштабных атак России на украинские регионы.

В ведомстве подчеркнули, что два из этих беспилотника упали и взорвались на территории Молдовы. В связи с этим 1 октября в Министерство иностранных дел вызвали назначенного посла России.

В МИД Молдовы подчеркнули, что самый серьезный инцидент произошел 30 сентября вечером вблизи села Бранешты в Оргеевском районе, где беспилотник типа "Герань", оснащенный реактивным двигателем, врезался в деревья и взорвался в непосредственной близости от дороги.

"Эти нарушения непосредственно угрожают безопасности граждан Республики Молдова. Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить атаки на Украину и любые действия, представляющие угрозу для Республики Молдова", – подчеркнули в заявлении.

Утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Гирбовец, что в Анений-Нойском районе, и взорвался.

По данным генерального инспектората полиции, беспилотник взорвался на высоте 40 метров после столкновения с опорой линии связи.

В тот же день ещё один беспилотник пролетел над Молдовой; власти закрыли воздушное пространство в северной и центральной частях страны.

А министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что беспилотник был реактивным.