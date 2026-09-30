Три четверти работников в ЕС сталкивались с киберугрозами на работе

Трое из четырёх работников в Европейском Союзе сталкивались на работе с подозрительными электронными письмами, сообщениями или ссылками.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Eurobarometer, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Наиболее распространенной киберугрозой на рабочем месте был фишинг: 39% работников сообщили о мошеннических сообщениях или веб-сайтах, созданных с целью похищения данных или получения несанкционированного доступа. Сотрудники также сообщали о попытках кражи личных данных (18%) и паролей (16%), атаках вредоносного программного обеспечения (17%) и мошеннических схемах, созданных с помощью искусственного интеллекта (15%).

Хотя 83% опрошенных отметили, что потенциальные последствия кибератак являются серьезными, лишь 48% заявили, что смогли бы распознать фейковое видео, созданное с помощью ИИ. В целом лишь 18% опрошенных отметили, что, насколько им известно, их организация вообще не сталкивалась с киберинцидентами.

Хотя, согласно опросу, большинство сотрудников считают, что их организация эффективно защищается от кибератак, лишь около половины организаций внедрили ключевые меры кибербезопасности, а ещё четверть планирует их внедрить.

Шесть из десяти сотрудников (60%) отметили, что в течение прошлого года прошли обучение по кибербезопасности, хотя уровень участия резко снижается в небольших организациях.

Эти результаты появились на фоне того, как Европейский Союз вводит правила кибербезопасности в критически важных секторах, для подключенных устройств и цифровых услуг. В частности, Европейская комиссия уже в ближайшее время планирует представить идеи по противодействию гибридным угрозам.

А к концу октября должна быть обнародована отдельная Стратегия безопасности, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.