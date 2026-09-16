Фон дер Ляйен представила проект закона о запрете социальных сетей для подростков до 13 лет

В Европейской комиссии представили законопроект под названием "Kids Act", согласно которому детям до 13 лет будет запрещено пользоваться социальными сетями.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей ежегодной речи перед Европарламентом, пишет "Европейская правда".

Помимо запрета на использование социальных сетей до 13 лет, законопроект предусматривает, что подросткам в возрасте от 13 до 15 лет будет разрешено создавать только мини-аккаунты в социальных сетях, где будет установлено ограничение на использование – один час в день. А для пользователей от 15 до 18 лет будет разработан безопасный дизайн, который станет обязательным для интернет-платформ.

"Я созвала специальную группу экспертов – и теперь пришло время действовать Европе. Завтра Еврокомиссия предложит законопроект "Kids Act". Мы будем применять постепенный и дифференцированный подход, для каждого возрастного периода будет подобран отдельный уровень защиты", – сказала Фон дер Ляйен.

Европейская комиссия будет требовать от компаний, предоставляющих услуги в социальных сетях, онлайн-играх и чат-ботах на базе искусственного интеллекта, ввести возрастные ограничения для своих сервисов, чтобы сделать невозможным доступ детей.

"Мы не обязаны мириться с тем, что детей вовлекают во всё более экстремальный контент. Платформы должны будут доказать нам, что они безопасны. Ведь вопрос заключается в том, когда и как платформы получат доступ к нашим несовершеннолетним детям", – заявила председатель Еврокомиссии.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, уже этой осенью Еврокомиссия представит "Закон о цифровой справедливости", который создаст более широкую правовую базу для контроля вредного воздействия определенных интернет-сервисов не только на детей, но и на взрослых.

Согласно проекту закона, нарушение "Kids Act" может привести к наложению штрафов. Механизм для этого уже создан Еврокомиссией.

Напомним, также в своей речи Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине ракеты Patriot и совместную с ЕС систему на базе "Фрейя".