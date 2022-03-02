Венгрия заявила, что не откажется от энергетических соглашений с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт придерживается своего соглашения об импорте российского газа и не планирует отменять расширение своей атомной электростанции "Пакш" на сумму 12,5 млрд евро в партнерстве с российским "Росатомом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Венгерская оппозиционная коалиция, которая будет противостоять партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах через месяц, призвала его правительство отказаться от ядерной сделки, заключенной с "Росатомом" без проведения тендера в 2014 году.

Будапешт хочет расширить электростанцию ​​мощностью 2 гигаватта, на которую приходится около половины производства электроэнергии в Венгрии, за счет двух реакторов российского производства.

"Удивительно, что есть левые политики, которые призывают остановить строительство АЭС. Если атомная станция не будет построена, нам придется столкнуться с резким увеличением стоимости энергии. Мы не можем позволить венгерскому народу расплачиваться за войну, которая бушует на границе", - заявил Сийярто на пресс-конференции.

Сийярто также заявил, что Венгрия не может прекратить импорт газа из России, с которым в прошлом году она подписала новое долгосрочное соглашение об импорте 4,5 млрд кубометров природного газа в год обходящими Украину маршрутами.

"Поскольку мы делаем все возможное для сохранения европейского единства, мы также делаем все возможное, чтобы венгры не заплатили цену за эту войну", - сказал Сийярто.

Он сказал, что закрытие венгерского подразделения российского Сбербанка стало примером того, что европейские санкции также ударили по венгерской экономике.

Ранее Венгрия заявила, что не будет отправлять войска или оружие в Украину и не позволит транзит летального оружия через свою территорию.

В то же время Венгрия высказалась за ускоренное вступление Украины в Европейский Союз.