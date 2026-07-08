Премьер Болгарии: мы не можем оказывать военную помощь Украине, готовы ремонтировать технику

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна исчерпала возможности оказания военной помощи Украине, но могла бы помогать в ремонте техники.

Об этом он сказал по прибытии на саммит НАТО в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы исчерпали наши возможности по оказанию военной поддержки, я имею в виду оружие и боеприпасы с болгарских военных складов", – заявил Радев.

"Мы предоставили 13 пакетов и больше у нас нет ничего, что можно было бы поставить Украине. То, что мы можем, – это техническая военная поддержка. Мы можем обеспечить ремонт военного оборудования в Болгарии. Это наша поддержка", – добавил он.

Недавно министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что страна больше не будет поставлять военную помощь Украине.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий после этого заявил, что Украина не получает бесплатной военной помощи от Болгарии, а сотрудничество в области обороны между государствами осуществляется на коммерческой основе.