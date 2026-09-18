Дания ускорит предоставление пакета помощи Украине после инцидента с нападением России на вертолёт

Дания ускоряет оказание помощи Украине в ответ на недавний инцидент, в ходе которого российский военный корабль выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

По оценкам, новый пакет помощи для Украины составляет 1,8 млрд датских крон (276 млн долларов) и будет направлен на нужды противовоздушной обороны, отметили в правительстве.

"Если россияне думают, что могут нас запугать, то наш ответ заключается в том, чтобы усилить нашу поддержку Украины еще быстрее, чем мы планировали", – заявил журналистам министр обороны Йеппе Бруус.

Напомним, 15 сентября российский фрегат обстрелял сигнальными ракетами вертолет Вооруженных сил Дании. Посол РФ в Копенгагене заявил, что именно датский военный вертолёт "спровоцировал" российский фрегат своими манёврами.

Впоследствии в Минобороны РФ наградили командира корабля, который стрелял по датскому вертолёту.